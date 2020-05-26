Англия

"Сороки" заинтересованы в услугах вингера мерсисайдской команды.

Ньюкасл проявил заинтересованность в услугах Джердана Шакири, сообщает журналист Доминик Кинг.

По его информации, представители "сорок" уже связались с руководством Ливерпуля. "Красные" не станут на пути швейцарца, если он захочет покинуть команду.

Шакири готов покинуть Ливерпуль и заинтересован в переходе в Ньюкасл.

В текущем сезоне Шакири провел шесть матчей в АПЛ: на его счету один забитый мяч.