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Английский голкипер рассказал об основных поворотах своей карьеры, а также заверил, что готов новому большому вызову.

Прошло более 500 дней с тех пор, как Джо Харт последний раз выходил на поле в Премьер-лиге, и, наверное, боль от непопадания в состав, должна была его съесть. "Да, но я принимаю это чувство", — говорит Харт. "Я рад, что чувствую себя так, потому что тебе нужен огонь внутри. Необходимо высокомерие, чтобы думать: "Почему меня не выпускают на поле?" Причина, по которой я сражаюсь или был на вершине, заключается в том, что это чувство внутри меня".

Харту 33 года, и он играет в профессиональный футбол более 16 лет. Он дебютировал за Шрусбери на следующий день после того, как ему исполнилось 17 лет, и с тех пор он выиграл два титула Премьер-лиги с Манчестер Сити, четыре Золотых перчатки и провел 75 матчей за сборную Англии. После 12 лет в Сити он играл за Торино, Вест Хэм и Бернли. Но Харт в этом сезоне только трижды попадал в состав — поражение в Кубке лиги от Сандерленда в августе прошлого года и два матча Кубка Англии против Питер боро и Норвича в январе.

Упрощенная оценка карьеры Харта делит ее на две половины — "до Пепа" и "после Пепа". В июле 2016 года Гвардиола четко сказал Харту, что у него нет будущего в Сити. Испанца нельзя обвинить в том, что он не прав, потому что в лице Эдерсона у него теперь есть выдающийся вратарь, который отлично играет ногами. Но Харт умен и заинтересован в изучении размытых границ футбола. Некоторые из его величайших игр, в том числе матч Лиги чемпионов 2015 года на Камп Ноу, когда Лионель Месси назвал его "феноменом", последовали вскоре после трудностей с получением места в составе. Он также стремится объяснить, что, несмотря на все трудности, его мотивация лишь усилилась.

"Желание стало сильнее. Отсутствие игровой практики заставило меня понять, насколько я хочу играть в футбол", — говорит он. "Все, что я хочу сделать, это быть большой частью чего-то. Я понимаю, что в моих планах нет Реала. Не думаю, что потерял свои навыки, но я знаю, как работает футбол. Я просто хочу быть большой частью клуба и отдать ему все свои силы. Это все, что мне нужно".

Харт не сильно пострадал от депрессии. Его карьера переживает резкий спад, и он хочет поделиться своими мыслями. Англичанин признает, что "это, конечно, моя самая низкая точка" и "мне грустно, я не играю". Но он видит свое долгое отсутствие в первой команде как "вызов, а не темное облако". Мысленно, из-за того, что я чувствовал, когда был на пике и выигрывал титулы, я чувствую себя очень комфортно".

В сезоне 2013/14, когда Мануэль Пеллегрини списал его со счетов в Сити из-за частых ошибок, Харт почувствовал злость. "Я действительно не знал, как справляться с трудными моментами. Хотелось всех отогнать: "Я в порядке. Просто оставь меня в покое. Это действительно расстраивало и гневило меня. Тогда мое место в составе впервые оказалось под угрозой".

"Немедленная реакция в моей голове была такой: "Этого не может быть. Они не могут убрать меня из основы. Я старался больше тренироваться, быть более агрессивным. Мой агент предложил мне поговорить со спортивным психологом, который успокоил меня, спросив: "Ты знаешь, как идти к цели?". Я сказал: "Конечно". Он сказал: "Это не так, верно?". Оказалось, что дело было в новых тренерах вратарей, которые пробовали разные стили. Это заставило меня понять, что я буду стоить команде титула, если я продолжу ошибаться. Вместо того, чтобы разбираться с проблемой, мне нужно было сделать выводы.

Харт помог "горожанам" выиграть второй титул Премьер-лиги в мае 2014 года — он был одним из немногих игроков, которые выступали за клуб до того, как Манчестер Сити был поглощен арабской компанией в 2008 году. Он был ключевой фигурой, когда они выиграли свой первый титул в 2012 году и играл под руководством шести менеджеров, прежде чем Гвардиола все изменил.

Во время всех взлетов и падений Харт все еще общается с тем психологом: "Да, я вижусь с Джейми на регулярной основе. Он стал огромной частью моей жизни и человеком, с которым я всегда буду работать. Наличие спортивного психолога помогло мне понять, что вы определенно сможете облегчить нагрузку, если будете опираться на людей. Это так вдохновляет, когда ты открываешься кому-то".

Эти уроки помогают ему сейчас. "Я собираюсь вернуться в основу. А если нет, всегда можно поискать другой вариант продолжения карьеры. Нет смысла обижаться. Я все еще часть команды. Это дает вам некоторую власть, если у вас есть диалог с менеджером. Это важно знать, когда у тебя все хорошо. Но это еще важнее, когда у тебя все плохо".

"Я хочу, чтобы люди, которые не испытывали каких-либо неприятностей в футболе, учились на моем примере. Очень хорошо держаться на волне, но это не будет длиться вечно. Каждый профессионал, с которым я разговаривал, прошел подобный путь путь. Работа над отношением к таким ситуациям — это то, к чему я стремлюсь, помочь людям — дать им инструменты для преодоления таких моментов".

Последняя игра Харта в Премьер-лиге была в Боксинг-дэй 2018 года, когда Бернли проиграл Эвертону со счетом 1:5. Харт морщится. "Я помню каждую секунду", — говорит он. "Я разговаривал с Шоном Дайчем после того, как он отправил меня в запас, потому что я чувствовал, что у меня был сильный сезон".

"Он просто сказал: "Послушай, Джо, я думаю, ты был фантастическим, но для блага команды мне нужно попробовать такое изменение". Хитон вышел на поле и отлично выступил. Команда собралась и вернулась на дорогу успеха.

"Это было тяжело. Это не секрет. Отсутствие игровой практики угнетало, потому что, при всем уважении к Бернли, они не команда, которая борется за титулы. Выступление в Премьер-лиге очень важно. Просто сейчас не мое время. Но я полон решимости и уверенности, что оно придет снова".

"Разговаривал ли я с Гвардиолой, когда меня отправили в аренду в Торино? Да, я позаботился о том, чтобы у нас был диалог. Я слушал, что он должен был сказать. Прозвучало больше, чем то, что я не так хорош в игре ногами, как он хочет от вратаря. Я понял, что он должен создать свой стиль в Сити. У него было направление, по которому он хотел идти".

"Не беспокоился ли я о своем будущем, как только был назначен Гвардиола? Был взволнован. Многие важные для меня люди пытались меня успокоить. Но меня не покидало то чувство. Я поздно вернулся с Евро-2016, и когда я прибыл в расположение команды, Гвардиола дал понять, что не видит меня в своих планах. Таков Пеп. Он принимает решения и настаивает на них. Я нормально отношусь к нему. Мы ладим как мужчины, и мы оба любим футбол".

Харт с хорошими эмоциями вспомнил период в Торино: "Мне нравилось быть частью этого клуба. Что касается жизни в другой стране, знакомства с другой культурой, игры в другой лиге, мне это пришлось по душе. Это определенно то, что я хотел бы сделать снова". Есть ли клубы, желающие подписать Харта в следующем сезоне? "Я верю, что будут. Но все они должны точно понять, что, черт возьми, происходит. Мне нравится думать, что я хороший улов. Я буду свободным агентом, у меня есть опыт и настоящий голод. Премьер-лига была отличной для меня, но я более чем готов расправить крылья".

При упоминании Серии А, Ла Лиги или Бундеслиги он говорит: "Я полностью открыт. Просто хочу играть на высшем уровне. В Англии я не чувствую, что смогу это сделать. Возможно, если бы я не достиг того, что сделал в этой лиге ранее, то не был бы готов отступить. Не поймите меня неправильно. Я хотел бы получить еще один большой шанс в Англии, но это может быть сложно".

Иан Вон, ассистент тренера Бернли, получил положительный результат теста на коронавирус, но у Харта и его товарищей по команде все в порядке. "Мы снова тренируемся, и у нас был еще один тест на Covid. Этот процесс неизбежен, без него мы не сможем двигаться вперед".

"Возобновление АПЛ? Это действительно интересное время. Мы все вовлечены в происходящее. Сейчас самое важное — это здоровье и помощь тем людям, которые ставят свою жизнь на карту. Пока за этими парнями присматривают, у нас есть шанс сыграть в футбол".

Во время карантина его интерес к психологии усилился благодаря просмотру "Последнего танца" о Майкле Джордане и Чикаго Буллз. "Я очарован людьми и элитным спортом, был поражен документальным фильмом о Джордане. Что за зверь. Какой человек. Что за уникальное мышление. Наверное, сложно быть таким прямолинейным и агрессивным каждый день. Он поднял этот аспект на новый уровень".

Харт также смаковал простые радости жизни вдали от скамьи запасных, поддерживая кампанию принца Уильяма в области психического здоровья. "Для нашего психического здоровья очень важно говорить о тех временах, когда мы чувствуем себя хорошо. У него есть две стороны. Очевидно, темные времена очень важны. Но вы должны ценить, когда вы счастливы и смаковать незначительные моменты, когда вы улыбаетесь.

"Одна из главных вещей для меня — помогать людям. Это может быть простой разговор:"Ты в порядке?" Я ищу такую роль в будущем, в которой вы инвестируете в людей и извлекаете из них все лучшее. Это самые важные моменты в жизни".