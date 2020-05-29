Англия

"Красные" и "ириски" на ближайшем собрании выскажут свое мнение.

Ливерпуль и Эвертон против игр на нейтральных полях, сообщает The Guardian.

По информации источника, на следующей неделе "красные" и "ириски" на собрании консультативной группы по безопасности выскажут свою позицию по данному вопросу.

Ливерпуль считает, что риски есть, но они контролируемые, а Эвертон ссылается на спортивную составляющую, так как матч первого круга был на Энфилде.

АПЛ хочет, чтобы сезон был доигран в обычном формате (матчи дома и на выезде), но понимает, что реализовать это будет сложно.

Ранее сообщалось, что ряд поединков АПЛ пройдут на нейтральных стадионах.