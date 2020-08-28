Англия

Предлагаем вашему вниманию список футболистов, которые не всегда ассоциируются с лондонским клубом.

За текущее трансферное окно Челси уже провернул несколько хороших трансферов и, кажется, не собирается останавливаться на достигнутом.

Успехи Челси в новейшей истории связаны с приходом нового владельца Романа Абрамовича и приобретением таких звезд, как Дидье Дрогба или Эден Азар. Но на каждого Азара и Дрогба приходились Матея Кежман или Хуан Себастьян Верон, которые приобретались за большие деньги, но не смогли заиграть на Стэмфорд Бридж.

Однако в лондонском клубе находились многие игроки, о которых вспомнит не каждый футбольный болельщик. Предлагаем вашему вниманию список футболистов, которые находились в Челси, но никак не проявили себя в клубе.

Скотт Синклэйр

Возраст: 31

Матчей и голов в составе Челси: 14/1

Нынешний клуб: Престон Норт Энд

Скотт Синклэйр считался большим талантом, когда Челси перехватил его из академии Бристоля в 2005 году. Но, к сожалению, за пять лет в составе "синих" он не смог себя проявить и шесть раз отдавался в аренду. После впечатляющего периода в Суонси полузащитник присоединился к другому большому клубу – Ман Сити, но также не смог закрепиться в составе команды. С января 2020-го он выступает в составе Престона.

Джеффри Брума

Возраст: 28

Матчей и голов в составе Челси: 10/0

Нынешний клуб: Вольфсбург

Когда Джеффри Брума переходил в Челси в 16-летнем возрасте в 2007 году, многие предполагали, что он станет многолетним партнером Джона Терри в центре обороны. Защитник сам рассказывал о мечтах стать легендой "синих", но в итоге голландца вытеснили из клуба дорогостоящие новички.

Брума провел 10 матчей в первой команде Челси, а затем дважды уходил в аренду – в Лестер и Гамбург. В 2013-м он на постоянной основе присоединился к ПСВ, а после перешел в Вольфсбург.

Жереми Бога

Возраст: 23

Матчей и голов в составе Челси: 1/0

Нынешний клуб: Сассуоло

Жереми Бога в этом сезоне отлично выступил в составе Сассуоло, отличившись 11 голами и четырьмя ассистами.

Но его карьера могла был пойти по другому пути, если бы он задержался в АПЛ на более длительный срок и смог бы сыграть в составе Челси больше, чем 18 минут в стартовом матче сезона-2017/18 против Бернли. В том поединке Бога вышел в стартовом составе, но после удаления Гари Кэхилла был вынужден уступить место на поле Андреасу Кристенсену. После аренды в Бирмингеме лондонцы продали вингера Сассуоло в 2018 году и по-прежнему сохраняют первоочередное право выкупа ивуарийца.

Фабио Борини

Возраст: 29

Матчей и голов в составе Челси: 3/0

Нынешний клуб: Верона

Фабио Борини – еще один молодой игрок, который так и не смог закрепиться в первой команде Челси, но успел сыграть некоторое количество матчей.

В структуре Челси итальянец провел четыре года в период с 2007-го по 2011 год, а из них два месяца отыграл на правах аренды в Суонси. После выступлений в Парме и Роме нападающий вернулся в Англию, где защищал цвета Ливерпуля и Сандерленда. В матчах против Челси Борини забил четыре гола, включая мяч во встрече на Стэмфорд Бридж в 2014 году, которая завершилась победой "черных котов" со счетом 2:1 и прервала беспроигрышную домашнюю серию Жозе Моуриньо из 78 матчей.

На данный момент 29-летний игрок выступает в составе Вероны.

Ориоль Ромеу

Возраст: 28

Матчей и голов в составе Челси: 33/1

Нынешний клуб: Саутгемптон

Когда-то перспективный выпускник каталонской Ла Масии, Ориоль Ромеу переехал в Англию в 2011 году. Но как и многие игроки до него, испанец не сумел заработать регулярное место в первой команде Челси, в том числе и из-за травм.

Всего в футболке "синих" Ромеу провел 33 поединка и был в заявке на победный финал Лиги чемпионов в 2012-м году, что позволило ему получить медаль. После аренд в Валенсии и Штутгарте хавбек присоединился к Саутгемптону, где и выступает по сей день.

Рикарду Куарежма

Возраст: 36

Матчей и голов в составе Челси: 5/0

Нынешний клуб: Без клуба

Челси славится своей любовью отдавать игроков в аренду другим клубам, но они давно перестали подписывать футболистов подобным образом. Возможно, причиной этому послужил трансфер Рикарду Куарежмы.

Португальский вингер присоединился к Челси в феврале 2009-го на правах аренды из Интера, когда во главе клуба находился бразилец Луис Фелипе Сколари. Приход Куарежмы вызвал определенный энтузиазм среди лондонских болельщиков, но спустя неделю Сколари отправили в отставку, а судьба новичка в команде начала казаться туманной.

Куарежма все же провел пять поединков и поучаствовал в забитом голе в кубковом матче с Ковентри, но на этом его выступления в составе "синих" завершились.

Франко Ди Санто

Возраст: 31

Матчей и голов в составе Челси: 16/0

Нынешний клуб: Сан Лоренцо

Франко Ди Санто провел два сезона в составе Челси в конце нулевых, но на дольше ему задержаться не удалось. Неудачу молодого аргентинца можно легко объяснить наличием в составе таких форвардов, как Дидье Дрогба, Николя Анелька и Саломон Калу. В футболке "синих" он отыграл 16 матчей, а после аренды в Блэкберне, перешел на постоянной основе в Уиган, где добился определенного успеха. Далее в его карьере были Вердер, Шальке, Райо Вальекано и Атлетико Минейро.

Папи Джилободжи

Возраст: 31

Матчей и голов в составе Челси: 1/0

Нынешний клуб: Газиантепспор

Все помнят, что Папи Джилободжи находился в Челси, но не все помнят, что он там играл. Сенегальский центрбек присоединился к Челси из Нанта в сентябре 2015-го и попал в клуб в непростой период перед второй отставкой Моуриньо.

Вскоре после ухода португальца Джилободжи отправили в аренду в Дижон, но он еще успел сыграть 59 секунд во встрече с Уолсоллом в Кубке английской лиги. Челси удалось каким-то образом наварить на его продаже в Сандерленд, но и там он не добился никаких успехов.

Патрик ван Аанхолт

Возраст: 29

Матчей и голов в составе Челси: 8/1

Нынешний клуб: Кристал Пэлас

Ван Аанхолт находился на контракте в Челси в течение семи лет и стал жертвой арендной политики клуба. Голландец переехал на Стэмфорд Бридж в 2007 году и считался перспективным левым защитником, но на его пути в первую команду была преграда в лице Эшли Коула. Наличие в составе англичанина во многом и стало причиной неудач таких игроков, как ван Аанхолт и Райан Бертранд.

Фулбек провел 8 матчей в первой команде и после многочисленных аренд в 2014-м стал игроком Сандерленда. Сейчас он защищает цвета другого лондонского клуба – Кристал Пэлас.

Торган Азар

Возраст: 27

Матчей и голов в составе Челси: 0/0

Нынешний клуб: Боруссия Дортмунд

Вместе с Эденом Азаром в 2012 году Челси подписал и его младшего брата Торгана. А в 2017-м еще одним игроком "синих" стал Килиан Азар.

В отличие от Эдена, Торгану не удалось оставить какого-либо следа в клубе, а его единственным матчем в первой команде оказался спарринг с Ман Сити в августе 2012-го. Бельгийца практически сразу отправили в аренду в Зюлте-Варегем, где за два гола он забил 21 гол и совершил 29 ассистов, а также заработал звание лучшего игрока года в стране.

В 2014-м младшего Азара арендовала Боруссия Менхенгладбах, которая позже выкупила его на постоянной основе. После пяти лет в составе "жеребцов" полузащитник в статусе одной из самых больших звезд Бундеслиги перебрался в Боруссию дортмундскую.

Достойные упоминания воспитанники Челси: Эдди Нкетиа (Арсенал), Райан Брюстер (Суонси, на правах аренды из Ливерпуля), Деклан Райс (Вест Хэм), Энди Кинг (Хаддерсфилд, на правах аренды из Лестера), Крис Мефам (Борнмут), Йоханн Берг Гудмундссон (Бернли).

По материалам Squawka