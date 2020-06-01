Англия

Форвард продолжит выступать за нынешнюю команду и после лета.

Один Игало продолжит выступать за Манчестер Юнайтед, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, руководство "красных дьяволов" договорилось с Шанхай Шеньхуа о продлении аренды до января следующего года.

В скором времени о сделке будет известно официально.

Одион Игало сыграл в восьми матчах за Манчестер Юнайтед до паузы в Премьер-лиге и отметился четырьмя голами.

Напомним, что сам игрок ранее заявил о желании задержаться на Олд Траффорд.