Англия

Нигериец выразил восхищение от пребывания в Манчестер Юнайтед.

Нападающий Манчестер Юнайтед Одион Игало поведал о своих чертах характера, а также выразил желание задержаться на Олд Траффорд подольше.

"Многие меня назовут мягким парнем, но внутри я зверь. Я боец, я никогда не сдаюсь и стремлюсь к тому, чего, по моему мнению, могу достичь. Выкладываюсь на все 100%, независимо от результата игры, независимо от того, выиграл я или проиграл, я всегда отдаю 100% от начала и до конца", — цитирует форварда официальный сайт манкунианцев

"Смотря на клуб со стороны, не знаешь, насколько он большой. Но когда находишься изнутри, все осознаешь. Я вдохновлен структурой и руководством клуба, меня впечатляет развитие молодых игроков и их переход в первую команду. Я действительно вдохновлен многими вещами в МЮ и с нетерпением жду возможности провести больше времени с командой".

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