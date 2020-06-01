Англия

Бразилец лестно отозвался о работе с Карло Анчелотти.

Полузащитник Эвертона Ришарлисон высказал свое мнение о сотрудничестве с главным тренером Эвертона Карло Анчелотти.

"Говорю с честью, что меня тренирует один из лучших в мире наставников. Карло — тренер, который видит игру так, как немногие, и обладает менталитетом, который способствует победам. Он конкурентоспособен и очень умен, и ему нравится работать с командой, которая тоже такая"

"Он требует лучшего от каждого игрока и знает, как наметить путь, чтобы мы могли играть лучше. Для меня большая честь, что он тренирует нас, и я старался учиться как можно лучше каждый день", — цитирует Ришарлисона Goal.

Ранее сам Анчелотти рассказал, благодаря кому он изменил свои представления о футболе.