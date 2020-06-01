Бразилец лестно отозвался о работе с Карло Анчелотти.
Карло Анчелотти, getty images
01 июня 2020, 20:58
Полузащитник Эвертона Ришарлисон высказал свое мнение о сотрудничестве с главным тренером Эвертона Карло Анчелотти.
"Говорю с честью, что меня тренирует один из лучших в мире наставников. Карло — тренер, который видит игру так, как немногие, и обладает менталитетом, который способствует победам. Он конкурентоспособен и очень умен, и ему нравится работать с командой, которая тоже такая"
"Он требует лучшего от каждого игрока и знает, как наметить путь, чтобы мы могли играть лучше. Для меня большая честь, что он тренирует нас, и я старался учиться как можно лучше каждый день", — цитирует Ришарлисона Goal.
Ранее сам Анчелотти рассказал, благодаря кому он изменил свои представления о футболе.