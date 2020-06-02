Англия

Экс-голкипер Ливерпуля попробует помочь Колну в следующем сезоне.

Бывший вратарь Ливерпуля и сборной Англии Крис Кирклэнд стал главным тренером вратарей в полулюбительском ФК Колн, сообщил официальный сайт клуба. Нынешний тренер вратарей, Стив Пэтти, продолжит свою работу и в следующем сезоне.

Новый помощник Натана Руни провел 18 лет в качестве профессионального футболиста. На счету Криса 321 официальный матч во всех турнирах на клубном уровне с 1998 по 2016 год и одна игра за сборную Англии в 2006.

После окончания карьеру футболистом Кирклэнд поработал тренером в Порт Вейле и женской команде Ливерпуля, в которой оставался до марта 2019 года.

Колн выступает в одной из английских "нон-лиг" – в Северной Премьер-лиге Дивизиона 1 Северо-Запада. Клуб представляет одноименный город в графстве Ланкашир.