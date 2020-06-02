Англия

Австрийский специалист подписал новое соглашение до 2024 года.

Футбольный клуб Саутгемптон, выступающий в английской Премьер-лиге, на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером первой команды Ральфом Хазенхюттлем.

52-летний специалист подписал новое долгосрочное соглашение до 2024 года. Финансовые детали сделки не сообщаются.

"Для меня это было простое решение из-за взаимоотношений, которые удалось построить с клубом, игроками и болельщиками".

"Это важный шаг в моей карьере. Мои игроки, наши сотрудники и, конечно, болельщики должны понимать мою приверженность этому клубу и тому, что мы пытаемся построить совместными силами", — заявил Хазенхюттель.

Ральф Хазенхюттль работает во главе Саутгемптона с декабря 2018 года, сменив на этом посту Марка Хьюза. На данный момент "святые" занимают 14-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, находясь в семи очках от зоны вылета.