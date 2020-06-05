"Красные" намерены заполучить хавбека Норвич Сити.
Тодд Кэнтуэлл, Getty Images
05 июня 2020, 20:39
Ливерпуль активизировал интерес к Тодду Кэнтуэллу, сообщает The Athletic.
По информации источника, на игрока также претендуют Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.
Тем не менее, фаворит именно клуб Юргена Клоппа. Норвич оценивает своего футболиста в 30 миллионов фунтов.
Контракт Кэнтуэлла рассчитан до 30 июня 2022 года.
В текущем сезоне Кэнтуэлл провел 29 матчей в АПЛ: на его счету 6 голов и 2 ассиста.