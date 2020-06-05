Англия

"Синие" рассматривают вариант с 24-летним защитником Борнмута.

Натан Аке может вернуться в Челси, сообщает The Guardian.

По информации источника, "синие" рассматривают вариант с 24-летним футболистом, если сорвется сделка с Беном Чилвеллом.

Дело в том, что Челси готов заплатить за англичанина 45 миллионов фунтов, а Лестер требует за своего игрока минимум 60 млн.

Аке может стать более дешевой альтернативной, хотя его основной позицией считается зона в центре защиты, голландец также способен сыграть слева и в опорной зоне.

Ранее сообщалось, что Бен Чилвелл намерен перейти в Челси.