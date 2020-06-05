"Синие" рассматривают вариант с 24-летним защитником Борнмута.
НАТАН АКЕ, GETTY IMAGES
05 июня 2020, 21:24
Натан Аке может вернуться в Челси, сообщает The Guardian.
По информации источника, "синие" рассматривают вариант с 24-летним футболистом, если сорвется сделка с Беном Чилвеллом.
Дело в том, что Челси готов заплатить за англичанина 45 миллионов фунтов, а Лестер требует за своего игрока минимум 60 млн.
Аке может стать более дешевой альтернативной, хотя его основной позицией считается зона в центре защиты, голландец также способен сыграть слева и в опорной зоне.
Ранее сообщалось, что Бен Чилвелл намерен перейти в Челси.