Манчестер Сити заинтересован в услугах Бена Чилвелла, сообщает The Telegraph

По информации источника, "горожане" хотят усилить позицию левого защитника, на которой в данный момент выступают Бенжамен Менди и Александр Зинченко. Покупка Чилвелла может означать, что украинец будет использоваться в полузащите. 

Отметим, что за своего игрока Лестер хочет выручить не меньше, чем за Гарри Магуайра — 80-85 миллионов фунтов. 

Ранее сообщалось, что интерес к Чилвеллу также проявляет Челси. 