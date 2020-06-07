Англия

"Горожане" хотят усилить позицию левого защитника в команде.

Манчестер Сити заинтересован в услугах Бена Чилвелла, сообщает The Telegraph.

По информации источника, "горожане" хотят усилить позицию левого защитника, на которой в данный момент выступают Бенжамен Менди и Александр Зинченко. Покупка Чилвелла может означать, что украинец будет использоваться в полузащите.

Отметим, что за своего игрока Лестер хочет выручить не меньше, чем за Гарри Магуайра — 80-85 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что интерес к Чилвеллу также проявляет Челси.