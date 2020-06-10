Англия

Такой ход может быть совершен по соображениям безопасности.

Возобновление чемпионата Англии фактически на носу. 17 июня состоится рестарт АПЛ посредством доигровки двух не сыгранных матчей 28-го тура, а уже 19 июня стартует 30-й тур чемпионата. В 30-м туре одним из центральных поединков станет встреча двух ливерпульских команд — Эвертона и Ливерпуля.

Предварительно матч должен состояться на домашней арене "ирисок" Гудисон Парк, однако, футбольные власти рассматривают возможность переноса данного поединка в другой город. Об этом сообщает The Athletic.

Таким образом чиновники попытаются предотвратить большое скопление людей около стадиона в день матча.

Среди возможных вариантов — Сент-Мэрис Парк в Саутгемптоне, Уэмбли и Тоттенхэм Стэдиум в Лондоне, а также Кинг Пауэр Стедиум в Лестере.

Матч Эвертон — Ливерпуль запланирован на 21 июня, в воскресенье, в 19:00 по киевскому времени.