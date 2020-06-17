Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч перенесенный 28 тура АПЛ между Манчестер Сити и лондонским Арсеналом.

В перенесенном матче 28-го тура АПЛ встретятся Манчестер Сити и Арсенал. Украинский левый защитник хозяев Александр Зинченко начнет встречу на скамейке запасных. Компанию ему составят и основные игроки Фернандиньо, Серхио Агуэро и Бернарду Силва. Зато место в основе досталось юному центральному защитнику Эрику Гарсии.

Главный тренер "канониров" Микель Артета также удивил выбором состава на матч. Так, в запасе остались Николя Пепе и Александр Ляказетт. Их места на поле займут Эдди Нкетиа и Джо Уиллок. А Месута Озила и вовсе не оказалось в заявке на поединок.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Гарсия, Ляпорт, Менди — Де Брюйне, Гюндоган, Д. Силва — Марез, Габриэль Жезус, Стерлинг

Запасные: Карсон, Зинченко, Отаменди, Родри, Б. Силва, Фернандиньо, Агуэро, Сане, Фоден

Арсенал: Лено — Бельерин, Мустафи, Мари, Тирни — Гендузи, Джака — Нкетиа, Уиллок, Сака — Обамеянг

Запасные: Мартинес, Давид Луис, Колашинац, Себальос, Мэйтленд-Найлз, Мартинелли, Ляказетт, Пепе, Нельсон

Матч Манчестер Сити — Арсенал начнется в 22:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.