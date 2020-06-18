Подопечные Хосепа Гвардиолы крупно обыграли "канониров" благодаря грубым ошибкам и удалению Давида Луиса (3:0).
манчестер сити легко обыграл арсенал, getty images
18 июня 2020, 00:18
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Манчестер Сити — Арсенал 3:0
Голы: Стерлинг, 45+2, Де Брюйне, 51 (с пенальти), Фоден, 90+1
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Гарсия, Ляпорт (Фернандиньо, 70), Менди — Де Брюйне (Родри, 70), Гюндоган, Д. Силва (Б. Силва, 65) — Марез (Фоден, 65), Габриэль Жезус (Агуэро, 80), Стерлинг
Арсенал: Лено — Бельерин, Мустафи, Мари (Давид Луис, 24), Тирни — Гендузи (Мэйтленд-Найлз, 67), Джака (Себальос, 8) — Нкетиа (Ляказетт, 67), Уиллок (Нельсон, 67), Сака — Обамеянг
Предупреждения: Родри — Тирни
Удаление: Давид Луис, 49 (фол последней надежды)