Англия

Тренер Лестера сконцентрирован на удачном завершении сезона, а обо всем остальном будет думать после.

Левый защитник Лестера Бен Чилвелл является трансферной целью для таких грандов, как Челси и Манчестер Сити. Однако главный тренер "лис" Брендан Роджерс сейчас об этом не переживает.

"Все, что вы можете сделать – это создать среду, в которой футболисты будут ощущать, что они способны развиваться и наслаждаться футболом", — цитирует Роджерса Sportsmail.

"Я понимаю, что футболисты могут думать о других клубах, но с Беном я этого никогда не ощущал. Это очень талантливый футболист, который может стать одним из лучших левых защитников мира".

"Конечно, у игроков и агентов могут быть другие амбиции. Это не то, что ты можешь всегда контролировать. Но я не переживаю по этому поводу. Сейчас Чилвелл об этом не задумывается. Мы хотим ударно завершить сезон, и он на этом сконцентрирован. А затем посмотрим, что будет летом".

Предположительно, Лестер оценивает левого защитника сборной Англии в 80 миллионов фунтов. Клубам придется сильно постараться, чтобы заполучить Бена – двое других лидеров "лис", Рияд Марез и Гарри Магуайр, стали самыми дорогими трансферами в истории Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед соответственно.