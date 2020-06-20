Англия

Футболисты решили дождаться завершения нынешней кампании в Англии, а после думать об уходе.

Пандемия коронавируса повлияла не только на сроки завершения европейских чемпионатов, но и поставила клубы в непростую ситуацию с истекающими контрактами футболистов. Английская Премьер-лиги нашла решение этой проблемы, разрешив командам подписывать краткосрочные соглашения, однако последнее слово остается за самими игроками.

Шесть футболистов Ньюкасла должны были покинуть клуб в конце июня этого года. У Мэттью Лонгстаффа, Энди Кэррола и Хави Манкильо контракты подходят к своему завершению, ровно также как и арендные соглашения с Денни Роузом, Набилем Бенталебом и Валентино Лазаро.

Однако, по словам главного тренера "сорок" Стива Брюса, все вышеперечисленные футболисты согласились остаться в команде до завершения нынешнего сезона в Англии.

"Все наши ребята, включая арендованных игроков и футболистов с истекающими контрактами, согласились остаться и доиграть сезон до конца, что, очевидно, не может не радовать", — приводит слова Стива Брюса Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл предложил Мэттью Лонгстаффу увеличение годового оклада в 23 раза, однако Удинезе удалось сделать 20-летнему англичанину более выгодное предложение.