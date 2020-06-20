Англия

Гол Бена Чилвелла под занавес встречи не позволил "лисам" набрать три очка.

Субботнюю программу АПЛ открывала встреча Уотфорда и Лестера на поле "шершней". Команды не торопились радовать забитыми голами.

Открыть счет удалось лишь в конце поединка, когда точным ударом отметился Бен Чилвелл, однако хозяева успели ответить голом Доусона спустя три минуты и спасли ничью.

Уотфорд — Лестер 1:1

Голы: Доусон, 90+4 — Чилвелл, 90

Уотфорд: Фостер — Фемения (Мариаппа, 77), Кабаселе, Доусон, Масина (Холебас, 88) — Капу (Чалоба, 77), Хьюз — Сарр, Дукуре (Клеверли, 77), Перейра (Уэлбек, 69) — Дини

Лестер: Шмайхель — Джастин, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл — Ндиди — Олбрайтон (Ихеаначо, 83), Тилеманс (Чаудхери, 76), Мэддисон, Барнс (Грей, 65) — Варди

Предупреждения: Тилеманс