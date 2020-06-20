Подопечные Микеля Артеты открыли счет в матче, но затем пропустили дважды (1:2).
брайтон - арсенал, getty images
20 июня 2020, 18:59
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Брайтон — Арсенал 2:1
Голы: Данк, 75, Мопе, 90+5 — Пепе, 68
Брайтон: Райан — Скелотто (Монтойя, 71), Уэбстер, Данк, Берн — Преппер, Биссума (Мак Аллистер, 90+4) — Муй (Марч, 46), Гросс (Коннолли, 71), Троссард (Стивенс, 87) — Мопе
Арсенал: Лено (Мартинес, 41) — Бельерин, Мустафи, Холдинг, Колашинац — Пепе (Нельсон, 87), Себальос (Уиллок, 87), Гендузи, Сака (Тирни, 87) — Ляказетт (Нкетиа, 78), Обамеянг
Предупреждения: Берн, Муй — Ляказетт