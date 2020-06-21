Англия

Защитник поведал о прошедшем поединке АПЛ.

Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр высказал свое мнение о матче против Тоттенхэма, который завершился со счетом 1:1.

"Это была сумасшедшая игра. Мы были очень бедны на моменты в первом тайме. Без сомнения, это была одна из наших самых невзрачных первых половин поединка. Мы пропустили гол, но затем мы заняли отличную позицию и выглядели так, как будто собираемся победить".

"В конце концов, это был трудный результат, но я не думаю, что мы заслужили больше, чем одно очко. Мы не были достаточно хороши и знаем, что должны играть лучше в этой игре", — сказал Магуайр The United Review.

Вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Манчестер Юнайтед и Тоттенхэмом.