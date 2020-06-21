Англия

"Сороки" реализовали численное преимущество после удаления Джона Игана.

Два Юнайтед, Ньюкасл и Шеффилд, ушли на перерыв со счетом 0:0. А в дебюте второго тайма за вторую желтую карточку был удален Джон Иган. Спустя пять минут "сороки" открыли счет – отличился Аллан Сен-Максимен. Дальше голы Мэтта Ритчи и Жоэлинтона лишь укрепили преимущество "сорок" – 3:0.

В следующем туре Ньюкасл сыграет с Астон Виллой 24 июня, а Шеффилд в тот же день на выезде сразится с Манчестер Юнайтед.

Ньюкасл – Шеффилд Юнайтед 3:0

Голы: Сен-Максимен, 55, Ритчи, 69, Жоэлинтон, 78.

Ньюкасл: Дубравка – Манкильо, Лассельс, Фернандес, Роуз – Ритчи, Шелви (Шер, 85), Хейден, Сен-Максимен (Бенталеб, 79) – Альмирон (Лазаро, 85) – Жоэлинтон (Кэрролл, 79).

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон – Бешэм, Иган, Робинсон – Болдок, Берге (Ландстрем, 66), Норвуд, Флек (Л. Фримен, 73), Стивенс – Макберни (К. Фримен, 85), Шарп (Живкович, 74).

Предупреждения: Лассельс, Жоэлинтон – Иган.

Удаление: Иган, 50.