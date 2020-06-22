Англия

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Эвертон — Ливерпуль.

Ливерпуль в выездном поединке не сумел одолеть Эвертон в дерби.

"Красные" владели 70% мячом игрового времени, но не сумели реализовать свое преимущество в забитые голы.

Обзор матча:

Эвертон — Ливерпуль 0:0



Эвертон: Пикфорд — Коулман, Холгейт, Майкл Кин, Динь — Ивоби (Бернард, 88), Гомеш, Дэвис, Гордон (Сигурдссон, 60) — Ришарлисон, Калверт-Льюин (Кин, 90+3)

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип (Ловрен, 74), ван Дейк, Милнер (Гомес, 43) — Кейта (Вейналдум, 65), Фабиньо, Хендерсон — Минамино (Окслейд-Чемберлен, 46), Фирмино (Ориги, 65), Мане

Предупреждения: Майкл Кин, Динь — Милнер, Ориги.