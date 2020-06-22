Англия

Центральный защитник "красных дьяволов" уверен, что все обязаны биться за эмблему такого клуба.

Гарри Магуайр перешел в Манчестер Юнайтед летом 2019 года, но уже этой зимой стал капитаном команды. Он уверен, что защищать цвета такого клуба – большая честь.

"Есть одна неоспоримая вещь: каждый раз, когда ты надеваешь футболку с гербом Манчестер Юнайтед, тебе не нужно тратить много усилий, чтобы настроиться на игру", — заявил Магуайр United Review.

"Ты знаешь, насколько это большой клуб, какая у него история. Это невероятный клуб. Если вас не мотивирует Манчестер Юнайтед – вы занимаетесь не тем спортом, честно говоря".

Манчестер Юнайтед в первом матче после возобновления сезона сыграл вничью с Тоттенхэмом (1:1). Следующий поединок "красные дьяволы" проведут против Шеффилд Юнайтед 24 июня.