Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 30 тура АПЛ между Манчестер Сити и Бернли.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола произвел массу изменений в стартовом составе своей команды по сравнению с матчем против Арсенала. Место в основе на поединок против Бернли досталось и украинцу Александру Зинченко.

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Зинченко — Фоден, Родри, Д. Силва — Марез, Агуэро, Б. Силва

Запасные: Карсон, Уокер, Ляпорт, Менди, Гюндоган, Де Брюйне, Стерлинг, Габриэль Жезус, Сане

Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор — Браунхилл, Вествуд, Корк, Макнил — Родригес, Выдра

Запасные: Пикок-Фаррелл, Йенсен, Питерс, Лонг, Данн, Томас, Томпсон

Матч Манчестер Сити — Бернли начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.