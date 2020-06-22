Стали известны стартовые составы команд на матч 30 тура АПЛ между Манчестер Сити и Бернли.
александр зинченко, getty images
22 июня 2020, 21:05
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола произвел массу изменений в стартовом составе своей команды по сравнению с матчем против Арсенала. Место в основе на поединок против Бернли досталось и украинцу Александру Зинченко.
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Зинченко — Фоден, Родри, Д. Силва — Марез, Агуэро, Б. Силва
Запасные: Карсон, Уокер, Ляпорт, Менди, Гюндоган, Де Брюйне, Стерлинг, Габриэль Жезус, Сане
Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор — Браунхилл, Вествуд, Корк, Макнил — Родригес, Выдра
Запасные: Пикок-Фаррелл, Йенсен, Питерс, Лонг, Данн, Томас, Томпсон
Матч Манчестер Сити — Бернли начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.