Англия

Вингеры доиграют сезон в составе "синих", а затем, скорее всего, сменят клуб.

Руководство Челси согласовало соглашения с Виллианом и Педро, сообщает The Telegraph.

По информации источника, клуб продлит контракт с бразильцем и испанцем до конца сезона.

Скорее всего, после этого они покинут Челси. Ожидается, что Педро пополнит состав Ромы, а интерес к Виллиану проявляют Арсенал и Тоттенхэм.

Отметим, что Виллиан и Педро приняли решение продлить действующее соглашение после разговора с Фрэнком Лампардом и Мариной Грановской.