Англия

Стали известны стартовые составы команд на поединок тридцать первого тура Английской Премьер-лиги между лондонскими Тоттенхэмом и Вест Хэмом.

После ничейной игры с Манчестер Юнайтед (1:1), Тоттенхэм Жозе Моуриньо ожидает принципиальный поединок против восточных соседей по Лондону — Вест Хэма. По этой причине ротации состава от португальского специалиста мы не увидели. Моура и Ло Чельсо заменили Бергвейна и Ламелу в стартовом составе в полузащитной линии, а Алли сыграет в опорной зоне вместо Уинкса.

Вест Хэм свою игру прошлого тура проиграл Вулверхэмптону (0:2), поэтому Дэвид Мойес решил не только поменять игровую схему с 4-2-3-1 на 4-3-3, но и выпустить несколько отличных от той домашней игры исполнителей. Так, в центр обороны вернулся Бальбуэна, поэтому Деклан Райс займет привычное место в полузащите. Кроме того, Фредерикс на правом фланге обороны заменил Нкагия. К сожалению, места в такой ротации для украинца Андрея Ярмоленко не оказалось.

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Санчес, Дайер, Дэвис — Сиссоко, Алли — Моура, Ло Чельсо, Сон — Кейн.

Запасные: Гассанига, Алдервейрельд, Вертонген, Уинкс, Ламела, Сессеньон, Ндомбеле, Фернандеш, Бергвейн.

Вест Хэм: Фабиански — Фредерикс, Бальбуэна, Диоп, Крессвелл — Нобл, Райс, Соучек — Боуэн, Антонио, Форналс.

Запасные: Рандольф, Огбонна, Джонсон, Фелипе Андерсон, Лансини, Уилшир, Ярмоленко, Айети, Силва.

Матч Тоттенхэм — Вест Хэм начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.