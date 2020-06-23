Англия

Завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги.

Коллектив Брендана Роджерса во второй раз подряд сыграл вничью после возобновления сезона в Англии.

Команды на двоих нанесли 19 ударов в сторону ворот, однако лишь три из них оказались в створ.

На протяжении игры Лестер 66% времени владел мячом, однако не сумел реализовать свое преимущество. При этом, на 14-й минуте игры Нил Мопе не реализовал пенальти.

Лестер – Брайтон 0:0

Лестер: Шмайхель, Чилвелл, Сеюнджю, Эванс, Джастин, Грей (Перес, 73), Ндиди, Менди (Тилеманс, 69), Мэддисон, Варди, Ихеаначо (Барнс, 69)

Брайтон: Райан, Берн, Уэбстер (Даффи, 24), Данк, Лэмпти, Мак Аллистер (Марч, 58), Стивенс, Муй, Биссума (Проппер, 58), Мопе (Троссард, 57), Коннолли (Мюррей, 82)

Предупреждения: Джастин, Ндиди, Стивенс, Даффи.