Англия

Бразильский защитник продолжит выступления в Северном Лондоне.

Давид Луис продолжит выступать за Арсенал, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 33-летний футболист заключит новую сделку на один сезон. Стороны близки к подписанию контракта.

По информации The Telegraph, Арсенал оказался в сложной финансовой ситуации, в результате чего "канониры" вынуждены сохранить нынешний состав чуть ли не в полной комплектации.

Отметим, что Луис провалил первый матч после возобновления сезона – он вышел на замену против Манчестер Сити, "привез" гол, заработал пенальти для соперника и был удален. Эти действия, судя по всему, не особо повлияли на руководство клуба.

Напомним, что Давид Луис пополнил состав Арсенала прошлым летом, перейдя из Челси.