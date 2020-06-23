Бразильский защитник продолжит выступления в Северном Лондоне.
ДАВИД ЛУИС, GETTY IMAGES
23 июня 2020, 22:59
Давид Луис продолжит выступать за Арсенал, сообщает Sky Sports.
По информации источника, 33-летний футболист заключит новую сделку на один сезон. Стороны близки к подписанию контракта.
По информации The Telegraph, Арсенал оказался в сложной финансовой ситуации, в результате чего "канониры" вынуждены сохранить нынешний состав чуть ли не в полной комплектации.
Отметим, что Луис провалил первый матч после возобновления сезона – он вышел на замену против Манчестер Сити, "привез" гол, заработал пенальти для соперника и был удален. Эти действия, судя по всему, не особо повлияли на руководство клуба.
Напомним, что Давид Луис пополнил состав Арсенала прошлым летом, перейдя из Челси.