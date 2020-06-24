Англия

Бразилец и испанец продолжат карьеру в лондонской команде до конца сезона.

Виллиан и Педро подписали новые контракт с Челси, сообщил официальный сайт клуба.

У обоих футболистов истекало соглашение 30 июня, но они заключили краткосрочную сделку до конца сезона. Таким образом, бразилец и испанец помогут Челси в Лиге чемпионов, Кубке Англии и Премьер-лиге.

Отметим, что после окончания соглашения футболисты, скорее всего, покинут клуб: Педро согласовал условия личного контракт с Ромой, а интерес к Виллиану проявляют Арсенал и Тоттенхэм, а также ряд других клубов.

Напомним, что Виллиан пополнил состав Челси в 2013 году из Анжи, а Педро — в 2015 из Барселоны.