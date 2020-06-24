Англия

Football.ua анонсирует матч 31-го тура английской Премьер-лиги между МЮ и Шеффилдом.

Коллектив Оле-Гуннара Солскьяера на своем поле примет подопечных Криса Уайлдера.

Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед

24 июня, 20:00, стадион Олд Траффорд, Манчестер. Арбитр встречи — Энтони Тейлор

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

В какой-то мере поединок против Манчестер Юнайтед можно назвать "моментом истины" для Шеффилда. Если "клинки" сумеют одолеть "красных дьяволов", то имеют все шансы подняться на пятую строчку, а это позволит оказаться в зоне Лиги чемпионов, при условии, что дисквалификацию Манчестер Сити не отменят. А вот если Шеффилд Юнайтед проиграет, то все может сложить не так оптимистично: навязать борьбу за еврокубки будет сложно, не говоря уже об ЛЧ.

В предыдущем туре "клинки" с треском провалились против Ньюкасла, допустив не свойственные для себя ошибки в обороне, схлопотал удаление Джон Иган – основной игрок защиты, а ко всему прочему – не сможет помочь команде Дин Хендерсон. Как известно, права на него принадлежат Манчестер Юнайтед.

Что касается Манчестер Юнайтед, то здесь, пожалуй, главная интрига заключается в том, сможет ли Оле-Гуннар Солскьяер найти место на поле для Поля Погба? Вернется ли французский хавбек в стартовый состав? И повлияет ли как-то это на Бруну Фернандеша, который так хорошо влился в состав?

Напомним, что матч первого круга завершился результативной ничьей – 3:3.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: ... — Иган, Хендерсон

Под вопросом: Линделеф, Джонс, Туанзебе — О'Коннелл, Макголдрик.

Интересные факты:

В последних трех домашних встречах Манчестер Юнайтед не пропускает в свои ворота в чемпионате Англии. .

В последних 12 из 13 игр на своем поле коллектив Оле-Гуннара Солскьяера не проигрывает в рамках Премьер-лиги.