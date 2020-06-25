Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 31 тура АПЛ между Саутгемптоном и лондонским Арсеналом.

Основной центральный полузащитник Арсенала полностью восстановился после полученной травмы и готов выйти в стартовом составе своей команды на матч против Саутгемтона. Также Микель Артета снова усадил Александра Ляказетта в запас, предпочтя ему Эдди Нкетиа.

Саутгемптон: Маккарти — Валери, Стивенс, Беднарек, Бертранд — Редмонд, Уорд-Прауз, Хейбьерг, Армстронг — Ингз, Обафеми

Запасные: Ганн, Вестергор, Уокер-Питерс, Воукинс, Смоллбоун, Ромеу, Лонг, Адамс, Телла

Арсенал: Мартинес — Бельерин, Ходинг, Мустафи, Тирни — Пепе, Себальос, Джака, Сака — Нкетиа, Обамеянг

Запасные: Мейси, Смит, Папастатопулос, Колашинац, Озил, Мэйтленд-Найлз, Уиллок, Ляказетт, Нельсон

Матч Саутгемптон — Арсенал начнется в 20:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.