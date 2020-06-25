Англия

Стали известны стартовые составы команд на поединок тридцать первого тура Английской Премьер-лиги между лондонским Челси и Манчестер Сити.

Один из наиболее ожидаемых матчей сезона Английской Премьер-лиги состоится на поле стадиона "Стэмфорд Бридж", где лондонский Челси будет принимать Манчестер Сити.

Хосеп Гвардиола предоставил украинцу Александру Зинченко место в основе "горожан" в игре против Бернли (5:0), однако на матч против "пенсионеров" полузащитник сборной Украины уже не попал. Зинченко заменил Менди. При этом, испанский специалист в обороне оставил место только для Фернандиньо, по сравнению с прошлой игрой. В полузащите потеряли место в стартовом составе Фил Фоден и Давид Силва, а в нападении Куна Агуэро заменит Стерлинг — Сити сыграет без чистого острия атаки.

Фрэнк Лэмпард в своих экспериментах был более сдержанным Росс Баркли и Кристиан Пулишич – вот два новых игрока для основы Челси, если взять в сравнение гостевую игру против Астон Виллы (1:2) в прошлом туре.

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо — Баркли, Канте, Маунт — Виллиан, Жиру, Пулишич.

Запасные: Кабальеро, Зума, Джеймс, Гилмор, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Ковачич, Педро, Абрахам.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Ляпорт, Менди — Гюндоган, Родри, Де Брюйне — Марез, Стерлинг, Б. Силва.

Запасные: Карсон, Харвуд-Беллис, Зинченко, Отаменди, Д. Силва, Дойл, Палмер, Габриэль Жезус, Сане.

Матч Челси — Манчестер Сити начнется в 22:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.