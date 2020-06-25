Англия

Подопечные Микеля Артеты воспользовались грубыми ошибками соперника в каждом из таймов (2:0).

В мамках 31-го тура АПЛ Саутгемптон принимал лондонский Арсенал, который провел два ужасных матча после рестарта чемпионата. Гости просто не имели права проигрывать третий раз подряд, но, судя по дебюту встречи, предпосылки для этого были. "Святые" сразу же активно пошли вперед, рассчитывая забить быстрый гол, однако сделать это им не удалось. Несмотря на неуверенную игру «канониров» в обороне, атака хозяев не смогла этим воспользоваться. Арсенал довольно быстро перехватил инициативу и провел несколько хороших атак, одна из которых завершилась взятием ворот, но гол не был засчитан из-за офсайда.

Вскоре после этого Обамеянг был очень близок к тому, чтобы отличиться, но ему помешала пришедшая на помощь Маккарти перекладина. Далее лондонцы контролировали ход игры, но не были слишком успешны впереди. Но это не помешало забить. Маккарти оказал громадную помощь сопернику, подарив Нкетиа мяч возле своих ворот, а Эдди оставалось лишь закатить его в сетку – 0:1. Пропущенный гол обескуражил хозяев, которые некоторое время не могли оклематься. Арсенал мог этим воспользоваться, но не стал. Гости довольствовались перекатыванием мяча в центральной зоне.

Вторая половина первого тайма выдалась довольно скучной. Команды по очереди владели инициативой, но делали все это академично. Все ограничивалось простым контролем мяча без какого-либо обострения. Ближе к окончанию первой 45-минутки "святые" активизировались, пойдя вперед большими силами, но это не помогло им создать хотя бы один опасный момент. В компенсированное время лондонцы неожиданно могли забить усилиями Нкетиа, но нападающий не смог как следует попасть по мячу, находясь в выгодной позиции. На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе Арсенала.

Сразу же после возобновления игры подопечные Хазенхюттля активно пошли вперед, оказывая давление на чужую штрафную, но до завершающего удара по воротам дело не доходило. Арсенал мог забить еще один курьезный гол в завершении контратаки, когда Беднарек едва не срезал мяч в собственные ворота после паса Обамеянга, но для хозяев все обошлось. После этого "канониры" еще несколько минут владели игровым преимуществом, но не преуспели у чужих ворот, после чего вернули мяч сопернику.

Саутгемптон проводил атаку за атакой, время от времени завершая их ударами по воротам, но реальной угрозы для Мартинеса они не несли. Исключением был эпизод, когда Редмонд воспользовался отскоком мяча в штрафной и метил в ближний угол, но его удару немного не хватило точности. Лондонцы несколько раз пытались поймать соперника на контратаках, однако никому из игроков не удавалось отдать точный последний пас. В одном из эпизодов Лонг мог забить из выгодной позиции после заброса из глубины поля, но Мартинес справился с его ударом.

Ближе к окончанию поединка хозяева подарили сопернику еще один забитый гол. Стивенс был вынужден фолить на Обамеянге после плохого паса назад от партнера по команде, за что получил прямую красную карточку. Подопечные Артеты мгновенно этим воспользовались — Уиллок оказался первым на добивании после сейва Маккарти и отправил мяч в сетку — 0:2. В оставшееся время "канониры" уверенно контролировали ход игры, предпринимая попытки забить еще гол, но счет так и не претерпел изменений. Как итог, Арсенал наконец-то победил после рестарта чемпионата и вернулся на девятое место. Саутгемптон же остается четырнадцатым.

Саутгемптон — Арсенал 0:2

Голы: Нкетиа, 20, Уиллок, 87

Саутгемптон: Маккарти — Валери (Уокер-Питерс, 46), Стивенс, Беднарек, Бертранд — Редмонд, Уорд-Прауз, Хейбьерг (Вестергор, 90+1), Армстронг — Ингз, Обафеми (Лонг, 46)

Арсенал: Мартинес — Бельерин, Ходинг, Мустафи, Тирни (Колашинац, 70) — Себальос (Мэйтленд-Найлз, 80), Джака, Сака — Пепе (Уиллок, 64), Нкетиа (Ляказетт, 79), Обамеянг

Предупреждения: Мустафи, Сака

Удаление: Стивенс, 85 (фол последней надежды)