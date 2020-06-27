Англия

Ян Зиверт сосредоточится на развитии молодых талантов "карнавальщиков".

Майнц назначил Яна Зиверта на позицию главного тренера центра выступлений юниоров клуба, гласит заявление "карнавальщиков".

Контракт с Яном рассчитан на четыре года. 37-летний специалист вступит в новую должность с первого июля.

Последним местом работы Зиверта был Хаддерсфилд, который он тренировал в английской Премьер-лиге и в Чемпионшипе. "Терьеры" уволили его в августе 2019 из-за провала на старте сезона.

До этого Зиверт работал координатором в Немецком футбольном союзе, помощником главного тренера в сборных Германии U-17 и U-18, а также тренировал команду U-19 в Бохуме и U-23 в дортмундской Боруссии. Кроме того, Ян помогал главным тренерам Бохума и Рот-Вайсса из Эссена.