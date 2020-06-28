Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Англии между Шеффилд Юнайтед и лондонским Арсеналом.

Центральный защитник Арсенала Давид Луис вернулся в основной состав команды на поединок национального кубка против Шеффилд Юнайтед после отбытия дисквалификации в матчах АПЛ. Также место в старте нашлось для Эйнсли Мэйтленд-Найлза, получающего мало игрового времени при Микеле Артете. А вот капитан команды Пьер-Эмерик Обамеянг остался в запасе.

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон — Башем, Иган, Робинсон — Болдок, Лундстрем, Норвуд, Флек, Стивенс — Макголдрик, Макберни

Запасные: Мур, Ягелка, Живкович, Муссе, К. Фримен, Л. Фримен, Шарп, Осборн, Берге

Арсенал: Мартинес — Мустафи, Давид Луис, Тирни — Мэйтленд-Найлз, Уиллок, Джака, Колашинац — Пепе, Ляказетт, Сака

Запасные: Мейси, Бельерин, Папастатопулос, Холдинг, Смит, Себальос, Нельсон, Нкетиа, Обамеянг

Матч Шеффилд Юнайтед — Арсенал начнется в 15:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.