Гол Дани Себальоса в компенсированное время принес "канонирам" путевку на Уэмбли (2:1)
арсенал вышел в полуфинал кубка англии, getty images
28 июня 2020, 17:01
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Шеффилд Юнайтед — Арсенал 1:2
Голы: Макголдрик, 87 — Пепе, 25 (с пенальти), Себальос, 90+1
Шеффилд Юнайтед: Хендерсон — Башем (Шарп, 75), Иган, Робинсон — Болдок (К. Фримен, 62), Лундстрем (Берге, 35), Норвуд, Флек, Стивенс — Макголдрик, Макберни
Арсенал: Мартинес — Мустафи, Давид Луис (Холдинг, 54), Колашинац — Мэйтленд-Найлз, Уиллок (Себальос, 67), Джака, Тирни — Пепе (Папастатопулос, 90+3), Ляказетт (Нкетиа, 67), Сака
Предупреждения: Флек, Робинсон