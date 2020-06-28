Англия

Подопечные Фрэнка Лампарда сумели одолеть коллектив Брендана Роджерса.

На Кинг Пауэр Стэдиум Лестер принимал Челси. Для обеих команда Кубок Англии, пожалуй, единственная возможность завоевать какой-то трофей по итогам сезона.

Первый тайм настолько был скучный в исполнении двух команд, что Фрэнк Лампард принялся за дело: он заменил сразу трех игроков.

И это дало свой результат. Вышедший на замену Росс Баркли на 63-й минуте игры отличился голом, который вывел "синих" в полуфинал Кубка Англии.

Лестер – Челси 0:1

Гол: Баркли, 63

Лестер: Шмайхель, Чилвелл, Эванс, Сеюнджю, Джастин, Прат (Чаудхери, 57), Ндиди, Барнс (Грей, 76), Тилеманс, Перес (Олбрайтон, 57), Варди

Челси: Кабальеро, Джеймс (Аспиликуэта, 46), Эмерсон, Зума, Рюдигер, Гилмор (Ковачич, 46), Маунт (Баркли, 46), Пулишич (Лофтус-Чик, 72), Канте, Виллиан (Педро, 78), Абрахам

Предупреждение: Сеюнджю.