Англия

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Англии.

На Этихаде состоится центральный поединок 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором Манчестер Сити примет нового чемпиона Англии — Ливерпуль.

Отметим, что предпочтение в грядущем противостоянии букмекеры отдают "горожанам". Так, компания Parimatch предлагает на успешный результат команды Гвардиолы коэффициент 2,04.

На то, что три очка в будущем матче добудет Ливерпуль, предлагается коэффициент 3,40. Ничейный результат оценен в 3,95.

Поединок Манчестер Сити — Ливерпуль запланирован на четверг, второе июля. Начало встречи в 22:15 по киевскому времени.