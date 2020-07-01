Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 32 тура АПЛ между лондонским Арсеналом и Норвичем.

Главный тренер Арсенала Микель Артета оставил на скамейке запасных на матч против Норвича основных игроков команды Николя Пепе и Букайо Сака. Также отметит наличие в стартовом составе "канониров" Давида Луиса, чье участие в поединке было под вопросом.

Арсенал: Мартинес — Мустафи, Давид Луис, Колашинац — Бельерин, Себальос, Джака, Тирни — Нельсон, Ляказетт, Обамеянг

Запасные: Мэйси, Папастатопулос, Холдинг, Суареш, Сака, Мэйтленд-Найлз, Уиллок, Пепе, Нкетиа

Норвич: Крул — Ааронс, Годфри, Теттей, Льюис — Трибулл — Буэндия, Рупп, Маклин, Кэнтуэлл — Пукки

Запасные: Макговерн, Томас, Вранчич, Эрнандес, Штиперманн, Дуда, Дрмич, Айда, Мартин

Матч Арсенал — Норвич начнется в 20:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.