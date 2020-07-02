Football.ua анонсирует матч 32-го тура английской Премьер-лиги между "клинками" и "шпорами".
Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм, Getty Images
02 июля 2020, 10:00
Коллектив Криса Уайлдера на своем поле примет подопечных Жозе Моуриньо.
Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм
2 июля, 20:00, стадион Брэмолл Лейн, Шеффилд. Арбитр встречи – Крис Кавана
Прямая трансляция на канале Setanta Sports.
Как уже говорилось ранее, Шеффилд Юнайтед "поплыл". Подопечные Криса Уайлдера уже не выглядят грозной силой, которая отлично играет в обороне, мало пропускает и способна доставить неприятности любой команде. С момента возобновления сезона "клинки" лишь один раз добились позитивного для себя результата – сыграв вничью с Астон Виллой. Все остальные поединки – одни поражения.
Подопечные Жозе Моуриньо неплохо стартовали после рестарта сезона: ничья с Манчестер Юнайтед – неплохой результат, учитывая то, что коллектив Оле-Гуннара Солскьяера находится в неплохой форме. "Сухая" победа над Вест Хэмом – тоже неплохо, учитывая то, что "шпоры" способны потерять очки с кем-угодно.
Учитывая последние результаты команд, "шпоры" выглядят фаворитами предстоящей встречи. Их победа оценивается коэффициентом 1,97, а победа "клинков" – 4,20. За ничью предлагают показатель 3,45.
Напомним, что матч первого круга завершился ничьей (1:1).
Ориентировочные составы:
Не сыграют: Ландстрем – Танганга, Парротт, Фойт
Под вопросом: О'Коннелл — …
Интересные факты:
В трех последних поединках в рамках английской Премьер-лиги Шеффилд Юнайтед не удалось поразить ворота соперника.
"Клинки" не проигрывают "шпорам" в трех домашних встречах в АПЛ, выиграв в двух из них.
Шеффилд Юнайтед – единственная команда в Премьер-лиге, против которой Харри Кейн играл, но не забил.
Победа над Шеффилд Юнайтед сделает Жозе Моуриньо пятым тренером, который добился 200 побед в АПЛ.
прогноз 1:2