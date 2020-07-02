Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, анонсирует матч 32-го тура чемпионата Англии между "горожанами" и "красными".

Подопечные Пепа Гвардиолы на своем поле примут коллектив Юргена Клоппа.

Манчестер Сити – Ливерпуль

2 июля, 22:15, стадион Этихад, Манчестер. Арбитр встречи – Энтони Тейлор

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Глобально, нет особой интриги в этом поединке: Ливерпуль – чемпион, команде Юргена Клоппа должно в целом быть все равно на результаты в оставшейся части сезона. Но, разве что, "красные" имеют желание побить всякие внутренние рекорды. Например, набрать более 100 пунктов за сезон и побить рекорд Манчестер Сити, установленный в сезоне-2017/18. Но это все уходит на второй план, во всяком случае, пока что.

Не стоит ожидать, что предстоящий поединок будет легкой прогулкой для обеих команд. Манчестер Сити захочет "показать зубы", тем более, когда перед "горожанами" окажется клуб, который отобрал у них чемпионский титул. Коллектив Пепа Гвардиолы уверенно идет на второй строчке в лиге, и рисков практически нет, что кто-то обгонит Сити в турнирной таблице. Таким образом, манчестерская команда должна ждать – будет ли удовлетворена апелляция и сможет ли клуб играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Наиболее значимые потери в составе Сити: по-прежнему травмирован Серхио Агуэро, а Фернандиньо получил красную карточку против Челси, в результате чего дисквалифицирован на предстоящую игру.

Что касается Ливерпуля, то из-за травм не сыграют Джеймс Милнер и Джордан Шакири, однако швейцарца сложно назвать частым гостем на поле. Ожидается, что остаток сезоне пропустит Жоэль Матип.

По версии букмекеров, Манчестер Сити – фаворит встречи: победа "горожан" оценивается коэффициентом 2,01, ничья – 4,0, а победа "красных" – 3,45.

Напомним, что матч первого круга завершился уверенной победой Ливерпуля на своем поле (3:1).

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Агуэро, Фернандиньо (дисквалификация) – Шакири, Милнер, Матип

Под вопросом: Гарсия – ...

Интересные факты:

Ливерпуль выиграл 35 из последних 38 матчей в английской Премьер-лиге.

В последних семи домашних играх Манчестер Сити забивает как минимум два гола в рамках АПЛ.

В 6 из последних 8 игр на выезде в чемпионате Англии Ливерпуль не пропускает.

Манчестер Сити играет на "ноль" в последних трех домашних поединках в АПЛ.

"Горожане" выигрывали и в тайме, и в матче последних трех играх на своем поле в чемпионате.

Тренеры говорят:

Пеп Гвардиола (Манчестер Сити): "Я не так хорошо знаю его как человека, но я обожаю его и тот стиль игры, который он ставит своим командам. Это благо для всего мира, здорово, что он хочет много забивать. Такой тренер очень помогает".

Юрген Клопп (Ливерпуль): "Гвардиола — исключительный парень, я уважаю его, но давно не виделся с ним. В течение сезона мы обычно не поддерживаем связь. Гвардиола — наш конкурент, который хочет побеждать и который принимает поражения, когда они случаются. Впрочем, мне куда чаще приходилось мириться с поражениями, чем ему".