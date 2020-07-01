Англия

Стали известны стартовые составы команд на поединок тридцать второго тура Английской Премьер-лиги между лондонскими Вест Хэмом и Челси.

Лондонский Челси по итогам прошлого тура осчастливил всех неравнодушных к успехам Ливерпуля любителей футбола своей победой над Манчестер Сити (2:1), но теперь "синим" предстоит до конца сезона биться исключительно за свои достижения. Предстоящая встреча против Вест Хэма пройдет для "пенсионеров" под знаком дерби, поэтому даже против представителя нижней половины турнирной таблицы Фрэнк Лэмпард не мог выставить экспериментальный состав.

Нашлось место лишь для двух изменений, по сравнению с игрой против Сити: Ковачич заменил Маунта, а вместо Жиру атаку возглавит Абрахам. У Вест Хэма вновь не нашло места для Ярмоленко в стартовом составе, а вместо Нобла игру с первых минут начнет Лансини. Отмечаем и возвращение Анджело Огбонны в центр обороны.

Вест Хэм: Фабиански — Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессвелл — Райс, Соучек — Боуэн, Лансини, Форналс — Антонио.

Запасные: Рандольф, Бальбуэна, Джонсон, Фелипе Андерсон, Уилшир, Льюис, Ярмоленко, Айети, Силва.

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо — Баркли, Канте, Ковачич — Виллиан, Абрахам, Пулишич.

Запасные: Кабальеро, Зума, Джеймс, Гилмор, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Маунт, Жиру, Хадсон-Одои.

Матч Вест Хэм — Челси начнется в 22:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.