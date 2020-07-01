Англия

Подопечные Микеля Артеты отгрузили в ворота Норвича четыре безответных мяча (4:0).

В рамках 32-го тура АПЛ лондонский Арсенал впервые после рестарта чемпионата играла на своем стадионе. Подопечные Микеля Артеты принимали Норвич, который очень близок к вылету в Чемпионшип. Испанский специалист удивил, оставив в запасе Николя Пепе и Букайо Сака, но и без этих исполнителей "канониры" оказывали давление на ворота соперника. Хозяева забрали мяч под свой контроль сразу же после стартового свистка, оккупировав чужую половину поля, однако не имели шансов забить быстрый гол.

Подопечные Даниэля Фарке полностью сосредоточились на оборонительных действиях, лишь изредка выбираясь в атаку. Один из таких выходов едва не привел к забитому голу – штанга приняла мяч на себя после мощного дальнего выстрела Годфри. Практически все остальное время атаковал Арсенал, который тщетно пытался забить. Удары по воротам Крула возникали довольно часто, но ни один из них не нес реальной угрозы для голкипера. Во второй половине первого тайма Крул допустил чудовищную ошибку, которая привела к пропущенному голу. Вратарь подарил мяч Обамеянгу в собственной штрафной, после чего Пьер-Эмерик отправил его в сетку – 1:0.

Уже через несколько минут габонец добавил к забитому голу ассист – нападающий отпасовал под удар Джаке, а Гранит пробил мимо Крула – 2:0. Благодаря двум быстрым забитым мячам лондонцы сделали громкую заявку на победу, но, при этом, не остановились на достигнутом, пытаясь забить еще. Однако до перерыв мяч больше не побывал в сетке ворот Крула. В компенсированное время "канарейки" могли сократить отставание в счете после прямого удара Маклина со штрафного, но Мартинес с ним справился, вытащил мяч из девятки. Команды отправились передохнуть при комфортном преимуществе Арсенала.

После возобновления игры гости активно пошли вперед, рассчитывая забить быстрый гол. "Канониры" были не против отдать мяч сопернику, при этом достаточно уверенно действуя в обороне. Подопечные Фарке так и не создали ни одного опасного момента, затем отдав инициативу сопернику. Арсенал мог забивать после того, как Себальос вскрыл оборону пасом на Бельерина, но Эктор все испортил, ни пробив по воротам, ни отдав передачу кому-либо из партнеров. Далее команды по очереди владели мячом, но не угрожали воротам друг друга.

В середине второй 45-минутки Норвич подарил еще один гол сопернику. Дрмич ошибся при передаче у собственной штрафной, выведя Обамеянга на ударную позицию, а капитан "канониров" легко переиграл Крула — 3:0. После очередного пропущенного гола гости смирились с поражением, позволив сопернику дальше играть в свое удовольствие. Подопечные Артеты много владели мячом на чужой половине поля, но не угрожали воротам Крула. Помогла забить четвертый гол появление Седрика Суареша, который наконец-то залечил свои травмы и лишь сейчас смог дебютировать за Арсенал.

Уже через четыре минуты после выхода на поле Суареш отметил это событие забитым голом — португалец сыграл на подборе после подачи углового и поразил ворота Крула прицельным ударом из-за пределов штрафной — 4:0. Через несколько минут Уиллок едва не довел счет до совсем неприличного, но его обводящему удару немного не хватило точности. До окончания встречи забить мог еще Пепе, который исполнил прямой удар со штрафного, но он пришелся мимо цели. До финального свистка счет не претерпел изменений, так что Арсенал отпраздновал победу с разницей в четыре мяча. Данный результат позволяет лондонцам хотя бы временно пребывать на седьмом месте. Норвич же продолжает "уверенно" замыкать турнирную таблицу.

В 33-м туре Арсенал ожидает непростой поединок с Вулверхэмптоном, а Норвич сыграет с Брайтоном.

Арсенал - Норвич 4:0

Голы: Обамеянг, 33, 67, Джака, 37, Суареш, 81

Арсенал: Мартинес — Мустафи (Холдинг, 46), Давид Луис, Колашинац — Бельерин (Суареш, 77), Себальос, Джака, Тирни — Нельсон (Уиллок, 58), Ляказетт (Нкетиа, 76), Обамеянг (Пепе, 82)

Норвич: Крул — Ааронс, Годфри, Теттей, Льюис — Трибулл (Айда, 46) — Буэндия (Эрнандес, 46), Рупп (Вранчич, 75), Маклин, Кэнтуэлл (Штиперманн, 75) — Пукки (Дрмич, 46)

Предупреждения: Мартинес — Маклин, Рупп, Вранчич, Штиперманн