Англия

"Ириски" удержали победу над командой Роджерса (2:1).

Лестер в рамках 32-го тура чемпионата Англии пожаловал в гости к Эвертону и потерпел поражение, которое может пошатнуть амбиции команды попасть в Лигу чемпионов.

"Ириски" забили два быстрых гола и смогли удержать преимущество в счете вплоть до финального свистка.

Эвертон — Лестер 2:1

Голы: Ришарлисон, 10, Сигурдссон, 16 (с пенальти) — Ихеаначо, 51

Эвертон: Пикфорд — Коулмен, Кин, Холгейт, Динь — Ивоби (Мина, 68), Гомеш, Сигурдссон, Гордон (Бернард, 79) — Кальверт-Льюин, Ришарлисон (Дэвис, 57)

Лестер: Шмайхель — Джастин, Эванс, Сеюнджу, Чилвелл — Ндиди — Олбрайтон (Грей, 81), Прат (Мэддисон, 46), Тилеманс (Перес, 81), Барнс (Ихеаначо, 46) — Варди

Предупреждения: Пикфорд - Ндиди