Англия

Наставник Ливерпуля высказался о следующем матче против Манчестер Сити.

Манчестер Сити в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги встретится с Ливерпулем, который досрочно стал чемпионом в нынешнем сезоне. Главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Что изменится в следующем сезоне, если мы победим Манчестер Сити, и что случится, если они окажутся сильнее нас? Люди скажут несколько вещей. Если Ливерпуль возьмет верх, то они буду говорить: "Это лучшая команда лиги", а если мы проиграем, то они скажут: "Сити сильнее, но Ливерпуль стал чемпионом".

"Кто бы что ни говорил, это уже совершенно неважно сейчас. Результат следующего матча никак на нас не повлияет. Что Ливерпуль, что Манчестер Сити должны думать о следующем сезоне".

"Не то, чтобы я волновался, но в АПЛ есть такие команды, как Манчестер Юнайтед и Челси, которые в следующей кампании будут еще лучше, чем сейчас. Дело не только в Ман Сити и Ливерпуле", — заявил Юрген Клопп в комментарии пресс-службе Ливерпуля.

Напомним, матч Манчестер Сити — Ливерпуль состоится сегодня, второго июля, в 22:15 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.