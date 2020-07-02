Англия

Стали известны стартовые составы команд на поединок тридцать второго тура Английской Премьер-лиги между Шеффилд Юнайтед и лондонским Тоттенхэмом.

Коллектив Жозе Моуриньо получил солидное преимущество над своим соперником по предстоящей игре за счет четырех лишних дней на отдых перед очередной игрой Английской Премьер-лиги. Но даже на этом фоне Тоттенхэм продолжил подбирать свой оптимальный стартовый состав, а в игре против Шеффилд Юнайтед мы сможем наблюдать за выступлением Стивена Бергвейна — нидерландец сыграет вместо Алли.

После кубковый игры с лондонским Арсеналом (1:2), "клинки" не стали серьезно менять свой стартовый состав, ограничившись лишь выходом Осборна и Берге в центральной линии.

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон — Башем, Иган, Робинсон — Болдок, Берге, Норвуд, Осборн, Стивенс — Макберни, Макголдрик.

Запасные: Мур, Ягелка, К. Фримен, Родвелл, Шарп, Муссе, Живкович.

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Санчес, Дайер, Дэвис — Сиссоко, Ло Чельсо — Моура, Бергвейн — Кейн, Сон.

Запасные: Гассанига, Алдервейрельд, Вертонген, Уинкс, Ламела, Алли, Ндомбеле, Фернандеш, Скипп.

Матч Шеффилд Юнайтед — Тоттенхэм начнется в 20:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.