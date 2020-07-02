Харри Кейн наконец-то сумел забить в ворота Шеффилд Юнайтед в своей карьере, но его гол пол занавес встречи уже ничего не решал (3:1).
Шеффилд Юнайтед — Тоттенхэм, Getty Images
02 июля 2020, 21:56
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Шеффилд Юнайтед — Тоттенхэм 3:1
Голы: Берге, 31, Муссе, 69, Макберни, 84 — Кейн, 90
Шеффилд Юнайтед: Хендерсон — Башем, Иган, Робинсон — Болдок, Берге, Норвуд, Осборн, Стивенс — Макберни (Фримэн, 90+1), Макголдрик (Муссе, 62).
Тоттенхэм: Льорис — Орье (Алли, 71), Санчес, Дайер, Дэвис (Вертонген, 81) — Сиссоко (Ндомбеле, 71), Ло Чельсо — Моура, Бергвейн (Ламела, 56) — Кейн, Сон.
Предупреждения: Норвуд, Макберни.