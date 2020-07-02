Англия

Шеффилд Юнайтед уверенно переиграл Тоттенхэм

Харри Кейн наконец-то сумел забить в ворота Шеффилд Юнайтед в своей карьере, но его гол пол занавес встречи уже ничего не решал (3:1).

Шеффилд Юнайтед — Тоттенхэм, Getty Images