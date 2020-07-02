Англия

"Красным" нужно набрать 15 очков в семи матчах Премьер-лиги.

Ливерпуль уже гарантировал себе чемпионство, но команде еще есть за что сражаться, уверяет один из ее лидеров Мохаммед Салах.

За 31 тур "красные" лишь трижды потеряли очки, несколько раз вырвав победу по ходу матча.

"Думаю, впервые мы начали ощущать, что способны на что-то, когда обыграли Манчестер Сити на Энфилде. Мы сказали: "Окей, давайте сразимся за чемпионство", — заявил Салах Sky Sports.

"Сыграли роль и еще несколько матчей, такие, как с Лестером, когда мы выигрывали на последних минутах. Мы понимали: "Это точно наш сезон".

"В прошлом сезоне у нас не было такой удачи. В этом была – ведь без нее никуда. И с тех пор мы понимали, что способны сделать сезон нашим".

"Где-то в моей голове я действительно хочу побить рекорд по количеству очков с командой (Манчестер Сити в сезоне-2017/18 набрал 100 пунктов), а также я сделаю все возможное, чтобы снова выиграть Золотую бутсу".

В бомбардирской гонке "Премьер-лиги" Мохаммед Салах идет четвертым, отставая на два очка от лидирующего Пьера-Эмерика Обамеянга.

Прямо сейчас Ливерпуль на выезде играет с Манчестер Сити. Вы можете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua.