Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог ранее считавшегося определяющим поединка в концовке сезона АПЛ (4:0).

Поди попробуй в начале текущего сезона выразить предположение, что матч тридцать второго тура Английской Премьер-лиги между двумя сильнейшими командами данного состязания образца последних лет не будет носить абсолютно никакого турнирного значения для обеих сторон — волну критики было бы просто не остановить. Однако история расставила все на свои места, а длительная карантинная пауза лишь отсрочила момент коронования Ливерпуля Юргена Клоппа. Игра на поле "Этихад Стэдиум" между еще официальным действующим чемпионом страны, но досрочно потерявшим право защитить этот статус, Манчестер Сити и новоиспеченным фактическим обладателем трофея, Ливерпулем, украшала растянутый на шесть дней тур английского футбола.

Поражения от Юнайтед и Челси составили для коллектива Хосепа Гвардиолы лишь четверть от общего числа неудач до начала отчетной встречи. На этом фоне одна серьезная осечка "красных" выглядела практически ультимативным результатом, хотя и лишила их шансов на получение статуса "непобедимых". После неудачи на "Стэмфорд Бридж" Манчестер Сити выместил злость на подвернувшимся в Кубке Англии Ньюкалсе (2:0), но этот матч стал лишь одним из шагов ко второму из возможных для завоевания трофеев в этом сезоне для Гвардиолы. А вот все, что осталось сделать подопечным Клоппа в этом футбольном году — так это просто довести сезон АПЛ до логического завершения.

Играть без серьезной ответственности за результат у любого коллектива Клоппа в его тренерской карьере крайне редко получалось качественно. Ливерпуль откровенно провалился в первом тайме в обороне, пропустив в свои ворота за 45 минут седьмую часть от общего числа голов соперников в этом розыгрыше АПЛ. Особенно заряжен был на чужие ворота Кевин де Брюйне, а вот Джо Гомес уступил практически в каждом своем персональном единоборстве с Рахимом Стерлингом.

И все это проходило на фоне достаточно неплохого старта встречи от "красных", которые заставили Эдерсона работать с первых минут. Однако попадание от Салаха в штангу в одном из эпизодов быстро было нивелировано в эмоциональном плане ошибкой Гомеса при попытке отобрать мяч у Стерлинга на правом фланге своей штрафной. Де Брюйне был отчетливо настроен на гол уже с первых минут матча, так что при выпадшей возможности просто не сплоховал.

Зону Джо Гомеса еще в первом тайме во второй раз вновь удалось взорвать Стерлингу. Рахим выступил в роли адресата для Фодена, который в ходе контратаки протащил мяч к чужой штрафной с правого фланга, после чего выдал передачу на свободного партнера в чужих владениях. И не лишая свои атаки установившегося высокого темпа, Сити удалось провести еще и третий мяч — как раз под свисток на перерыв. Фоден и де Брюйне устроили вакханалию на левом фланге обороны соперников, в два паса разорвав связку Ван Дейк – Робертсон, после чего Фил нокаутировал Алиссона мощным ударом под перекладину.

После перерыва Клопп снял с игры провалившего первый тайм Гомеса, сказал Тренту и Робертсону поменяться флангами в обороне, но от этого игра Ливерпуля в защите только ухудшилась. За сердце фанатам пришлось хвататься чуть ли не в каждой контратаке, а как еще могло быть в ситуации с разыгравшимся де Брюйне. Кевин в одиночку управлял темпом игры "горожан", раздавая передачи на чужой половине, а свои старания увенчал еще одной построенной контратакой, когда запустил Стерлинга решать эпизод передачей из центра поля, но старания Рахима слегка подкорректировал Окслейд-Чемберлен.

Мог будущий чемпион получить и пятый мяч в свои ворота, но VAR лишил Фодена очередного голевого паса, а Мареза авторства гола в компенсированное время. Вот такие вот последствия ждут команды, которым Хосеп Гвардиола устраивает чемпионский коридор на своей арене. Первая строчка завоевана досрочно, но чемпионат на этом не заканчивается, как бы игрокам "красных" не хотелось уйти пораньше в отпуск в завершении этого затянувшегося сезона.

В следующем туре Манчестер Сити отправится в гости к Саутгемптону, а Ливерпулю предстоит домашнее противостояние с Астон Виллой.

Манчестер Сити — Ливерпуль 4:0

Голы: де Брюйне, 25 (пен.), Стерлинг, 35, Фоден, 45, Окслейд-Чемберлен, 66 (авт.)

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер (Канселу, 73), Гарсия, Ляпорт (Отаменди, 78), Менди — Родри, Гюндоган — Фоден, Де Брюйне, Стерлинг (Б. Силва, 79) — Габриэль Жезус (Марез, 58).



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд (Уильямс, 76), Гомес (Окслейд-Чемберлен, 46), ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Кейта, 62) — Салах, Фирмино (Ориги, 62), Мане (Минамино, 84).

Предупреждения: Менди, Уокер — Гомес.