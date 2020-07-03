Англия

Стали известны кандидаты на почетную награду.

Английская Премьер-лига определилась с претендентами на звание лучшего игрока прошедшего месяца.

В число кандидатов вошли Бруну Фернандеш и Мартиаль (оба — Манчестер Юнайтед), Коади и Хименес (оба — Вулверхэмптон), Ингз (Саутгемптон) и Сен-Максимен (Ньюкасл).

Проголосовать можно на официальном сайте английской Премьер-лиги.

Напомним, что на награду лучшего тренера АПЛ в июне претендуют Оле-Гуннар Солскьяер и Френк Лампард.